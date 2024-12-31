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Макс Ферстаппен назвал команду Ф-1, выступая в которой, не стать чемпионом

Макс Ферстаппен назвал команду Ф-1, выступая в которой, не стать чемпионом
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о шансах соперников на чемпионство в следующих сезонах Формулы-1.

«Конечно, это возможно, но только до определённой степени. Нельзя выиграть чемпионат мира на «Кик-Заубере». Конечно, это невозможно. В этом сезоне мы максимально реализовали все шансы в определённые важные моменты, когда другие допускали ошибки. Именно так мы в конечном итоге и выиграли чемпионат», — приводит слова Ферстаппена Formule1.

Ранее нидерландец поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1, заявив, что он не слишком много думает о том, чтобы стать пятикратным чемпионом.

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