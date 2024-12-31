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Ферстаппен назвал Гран-при минувшего сезона, повторения которого он не желает

Ферстаппен назвал Гран-при минувшего сезона, повторения которого он не желает
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил о Гран-при Италии минувшего сезона Формулы-1, где он занял шестое место.

«Было несколько гонок, о которых я думал, что они не должны случаться слишком часто. В противном случае у нас действительно возникли бы проблемы. Как в Монце, да. Если бы мы так выступали до конца сезона...» — приводит слова Ферстаппена Formule1.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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