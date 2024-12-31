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«Ненавидел». Карун Чандхок ответил, что терпеть не мог на гонках в Монако

«Ненавидел». Карун Чандхок ответил, что терпеть не мог на гонках в Монако
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок ответил на вопрос по поводу своих любимых трасс.

«Я любил Монако, но ненавидел всю эту чепуху вокруг этапа. Всех этих идиотов, которые появляются пьяными на лодках и всякое такое. Это было настоящей мукой, но выступление было потрясающим испытанием. Мне очень повезло финишировать на подиуме в GP2», — сказал Чандхок на YouTube-канале FanCode.

Ранее Чандхок ответил на вопрос по поводу выдающихся пилотов в истории «Королевских гонок»: бразильца Айртона Сенны, немца Михаэля Шумахера и британца Льюиса Хэмилтона.

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