«Лучший совет в жизни, который получал Росберг». Эксперт — о карьерном шаге Боттаса

Бывший механик «Макларена», а ныне автоспортивный эксперт Марк Пристли поделился мнением о возвращении финна Валттери Боттаса в «Мерседес» в качестве резервного пилота. В немецкой команде Боттас выступал на протяжении пяти сезонов.

«Нико Росберг однажды сказал мне, что лучший совет, который он когда-либо получал, дал ему Фрэнк Уильямс. Он заключался в том, что мы всегда встречаемся с людьми в жизни дважды. В общем, не стоит сжигать мосты. По-настоящему ярким примером этого является то, что Валттери Боттас вернулся в «Мерседес» в качестве резервиста и третьего пилота.

Когда «Мерседес» решил заменить его Джорджем Расселлом, это был мощный удар по его карьере и уверенности в себе. Он мог бы очень плохо отреагировать, но не сделал этого. Он поддерживал открытые отношения с командой. Он отреагировал позитивно», – сказал Пристли на своей странице в социальных сетях.

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