Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Лучший совет в жизни, который получал Росберг». Эксперт — о карьерном шаге Боттаса

«Лучший совет в жизни, который получал Росберг». Эксперт — о карьерном шаге Боттаса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший механик «Макларена», а ныне автоспортивный эксперт Марк Пристли поделился мнением о возвращении финна Валттери Боттаса в «Мерседес» в качестве резервного пилота. В немецкой команде Боттас выступал на протяжении пяти сезонов.

«Нико Росберг однажды сказал мне, что лучший совет, который он когда-либо получал, дал ему Фрэнк Уильямс. Он заключался в том, что мы всегда встречаемся с людьми в жизни дважды. В общем, не стоит сжигать мосты. По-настоящему ярким примером этого является то, что Валттери Боттас вернулся в «Мерседес» в качестве резервиста и третьего пилота.

Когда «Мерседес» решил заменить его Джорджем Расселлом, это был мощный удар по его карьере и уверенности в себе. Он мог бы очень плохо отреагировать, но не сделал этого. Он поддерживал открытые отношения с командой. Он отреагировал позитивно», – сказал Пристли на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Боттас — об уходе из «Кик-Заубера»: Зайдль заверял, что я получу долгосрочный контракт

Самый долгий пит-стоп в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android