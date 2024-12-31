Сайнс обратился к Леклеру, с которым провёл последний сезон в «Феррари»

Испанский гонщик Карлос Сайнс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где обратился к Шарлю Леклеру, с которым на протяжении четырёх сезонов выступал за «Феррари». В сезоне Формулы-1 2025 года Сайнс будет представлять британскую команду «Уильямс». Новым напарником Леклера станет британец Льюис Хэмилтон.

«Шарль, это были потрясающие четыре года совместных сражений за «Феррари». Спасибо тебе за все замечательные моменты, которые мы пережили за это время. Желаю всего наилучшего в следующем году и в дальнейшем!» — написал Сайнс.

Недавно мнением о решении «Феррари» прекратить сотрудничество с Карлосом поделился экс-гонщик IndyCar, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Хинчклифф.

Сайнс врезался в Леклера на симуляторе после шутки Шарля: