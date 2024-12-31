Ральф Шумахер — о переходе Хэмилтона в «Феррари»: Леклер уже заточил ножи

Бывший гонщик Формулы-1, шестикратный победитель Гран-при Ральф Шумахер поделился мнением о переходе британского пилота Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Гонщиком «Скудерии» Хэмилтон станет со следующего сезона Формулы-1.

«Что касается работы с настройками автомобиля, то, как мне кажется, Шарль Леклер в этом отношении работает умнее, чем многие думают. Он всегда был чрезвычайно быстр, но в минувшем сезоне он сделал ещё один шаг в плане своей стабильности в гонках. Кроме того, он был особенно хорош в управлении шинами. Леклер уже заточил ножи», — приводит слова Шумахера Sport1.de.

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце: