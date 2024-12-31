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Новый болид «Феррари» успешно прошёл краш-тесты — Motorsport Italia

Новый болид «Феррари» успешно прошёл краш-тесты — Motorsport Italia
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Новая машина «Феррари» для следующего сезона Формулы-1, которая пока известна под кодовым названием «проект 677», успешно прошла обязательные краш-тесты Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом сообщает итальянская редакция Motorsport.

Сообщается, что новая машина «Феррари» была подвергнута как статическим, так и динамическим краш-тестам, которые полностью выдержала с необходимыми параметрами. Это означает, что новый болид достаточно безопасен для работы с ним на трассе для живых тестов.

Отметим, что «Феррари» планирует провести презентацию своей машины для чемпионата Формулы-1 2025 года 19 февраля во Фьорано, через день после того, как все команды представят свои ливреи на арене O2 в Лондоне. Зимние тесты должны начаться через неделю.

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