Джолион Палмер рассказал о своём жестоком увольнении из «Рено» в 2017 году

Британский гонщик Джолион Палмер рассказал о своём жестоком увольнении из команды «Рено», за которую он выступал в 2016 и 2017 годах.

«Мой брат прислал мне сообщение: «О, ты это видел?». Это было сообщение Autosport: «Сайнс заменит Палмера».

Я подумал: «Что?!» Честно говоря, так я впервые об этом услышал. Я был дома и нажал на ссылку. Я читал о своём собственном увольнении в Autosport.

Перед этим у меня прошла отличная гонка в Спа, когда я был быстрее Хюлькенберга. Я просто не ожидал прочитать о своём уходе.

Думал, что кто-то из команды увидит это и отреагирует, но никто этого не сделал.

В четверг я приехал в Сингапур, и наш руководитель по связям со СМИ спросил: «Ты готов отправиться на пресс-конференцию?»

Я сказал: «Нет! Я не смогу появиться перед СМИ, пока мне не скажут точно, что здесь происходит».

Не было никакой реакции Сириля [Абитебуля] или руководства. Я подумал, давайте сядем, и вы хотя бы скажете мне в лицо, что происходит. В конце концов, Сириль пришёл и рассказал мне, но это был очень плохой год», — рассказал Палмер в подкасте Beyond the Grid.