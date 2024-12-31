Подруга Ферстаппена Келли Пике намекнула на сроки рождения ребёнка

Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, намекнула на примерные сроки рождения их с Максом ребёнка.

В комментариях под своим постом в соцсетях Пике написала, что сейчас у неё начинается третий триместр. Это означает, что беременность вступает в заключительную фазу. Третий триместр длится с 28-й недели до родов.

Можно предположить, что Макс Ферстаппен станет отцом в конце февраля или начале марта. Сезон Формулы-1 2025 года стартует 16 марта в Австралии.

Напомним, Макс Ферстаппен объявил, что готовится стать отцом, 6 декабря в Абу-Даби.

Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.