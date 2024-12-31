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Тьерри Нёвилль вернёт номер 1 в WRC в 2025 году

Тьерри Нёвилль вернёт номер 1 в WRC в 2025 году
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Недавно коронованный чемпион мира по ралли Тьерри Нёвилль планирует выступать в следующем году под номером 1. Таким образом, «единичка» вернётся в WRC впервые с 2022 года.

В последние годы лидер «Хёнде» ассоциировался с номером 11, который он начал использовать в WRC в 2013 году, а с 2019-го он стал выступать под ним на постоянной основе.

Последним чемпионом, который выступал под номером 1, был Себастьен Ожье в 2022 году. Затем двукратный чемпион мира Калле Рованперя решил выступать под номером 69 в 2023 и 2024 годах.

«У нас уже были единички на машине, но теперь это будет только одна цифра «один». Я с нетерпением этого жду», — приводит слова Нёвилля Motorsport.

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