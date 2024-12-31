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Вильнёв посоветовал Строллу нравиться людям, чтобы добиваться успеха

Вильнёв посоветовал Строллу нравиться людям, чтобы добиваться успеха
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв посоветовал соотечественнику Лэнсу Строллу стараться нравиться окружающим, так как это поможет ему добиться успеха.

«Нужно ли Лэнсу улучшить свой имидж? В этой индустрии важно, чтобы тебя любили. Если ты выигрываешь каждую гонку, как Ферстаппен, тебя, возможно, будут любить немного меньше.

Но в какой-то момент это возвращается тебе. Когда ты нравишься, ты в конечном счёте продвигаешься быстрее, потому что все, кто стоит за тобой, подталкивают тебя, помогают тебе. Это общая энергия. Поэтому важно, чтобы Лэнс повысил свою привлекательность в СМИ», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.

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