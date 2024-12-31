Эксперт предупредил о возможных происшествиях в Формуле-1

Бывший механик «Макларена», ныне эксперт Марк Пристли предупредил, что текущий раздутый календарь Формулы-1 может привести к происшествиям и несчастным случаям в паддоке.

«Я не беспокоюсь о благополучии гонщиков, я беспокоюсь о тысячах людей на пит-лейне. Гонщиков привозят на частном самолёте в последнюю минуту, а затем снова увозят после окончания гонки. Гонщикам тяжело, но далеко не так, как командам. Многим командам приходится справляться с перелётами по-разному.

Я считаю, что ФИА придётся обязать команды проводить ротацию своих сотрудников, а не заставлять их работать на каждой гонке сезона. Некоторые команды уже делают это, но наступит момент, когда всем придётся делать это в плане охраны труда и техники безопасности.

Последний тройник этапов был жестоким. Было очень тяжело добраться из Лас-Вегаса в Катар за считаные дни. Акклиматизация оказывает большое влияние. Вы можете подумать, что между гонками проходит целая неделя, но рабочие заканчивают гонку в воскресенье, а затем во вторник им приходится выстраивать гараж на новом месте.

Так не может продолжаться вечно, рано или поздно произойдут несчастные случаи из-за усталости, и тогда что-то изменится», — приводит слова Пристли RacingNews365.