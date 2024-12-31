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Вассёр назвал команды, которые могут сосредоточиться на 2026 годе

Вассёр назвал команды, которые могут сосредоточиться на 2026 годе
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что не борющиеся за высокие результаты команды будут иметь в следующем году больший соблазн сконцентрировать все ресурсы на подготовке к 2026 году, когда в Формуле-1 будет введён новый регламент.

«Мы все находимся в разных ситуациях. Я думаю, если вы «Альпин» или «Астон Мартин», то у вас, вероятно, больше соблазна сосредоточиться на новом регламенте. Кроме того, у вас больше времени работы в аэродинамической трубе, так что, вероятно, вы можете выбрать этот путь.

Но когда вы входите в четвёрку лучших команд, вы готовите машину, зная, что будете бороться за победу в следующем году, вам сложно отказаться от чемпионата.

Плюс, если вы знаете, что не сделали всё возможное, это тяжело для всех в команде», — приводит слова Вассёра Autosport.

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