Вассёр назвал команды, которые могут сосредоточиться на 2026 годе

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что не борющиеся за высокие результаты команды будут иметь в следующем году больший соблазн сконцентрировать все ресурсы на подготовке к 2026 году, когда в Формуле-1 будет введён новый регламент.

«Мы все находимся в разных ситуациях. Я думаю, если вы «Альпин» или «Астон Мартин», то у вас, вероятно, больше соблазна сосредоточиться на новом регламенте. Кроме того, у вас больше времени работы в аэродинамической трубе, так что, вероятно, вы можете выбрать этот путь.

Но когда вы входите в четвёрку лучших команд, вы готовите машину, зная, что будете бороться за победу в следующем году, вам сложно отказаться от чемпионата.

Плюс, если вы знаете, что не сделали всё возможное, это тяжело для всех в команде», — приводит слова Вассёра Autosport.