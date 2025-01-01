Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри: надеюсь, только я и Норрис будем бороться за чемпионство

Пиастри: надеюсь, только я и Норрис будем бороться за чемпионство
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о «правилах папайи», которые определяют применение командных приказов, а так же выразил надежду, что в следующем году только он и Ландо Норрис будут бороться за чемпионство.

«Мы знаем, что нужно поступать правильно, когда это необходимо. И да, я думаю, что в следующем году, конечно, хочу оказаться в положении, когда смогу бороться за титул, и, надеюсь, только я и Ландо будем бороться за чемпионство, это наш идеальный сценарий.

Но даже без этих более жёстких командных приказов мы всегда работали так, чтобы поступать правильно друг для друга, и я не думаю, что это изменится», — приводит слова Пиастри Autosport.

Материалы по теме
«Есть ещё три команды». Зак Браун не считает «Макларен» главным фаворитом сезона-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android