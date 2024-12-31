Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мартин Брандл произведён в офицеры ордена Британской империи

Мартин Брандл произведён в офицеры ордена Британской империи
Комментарии

Мартин Брандл, бывший гонщик Формулы-1, телевизионный комментатор и эксперт, стал офицером ордена Британской империи (OBE) за заслуги в области автоспорта и спортивного телевещания.

Это четвёртая по престижности награда в системе британских почётных званий после звания Кавалера Почёта, рыцарского звания и звания Командора ордена Британской империи (CBE).

Такой же титул, как у Брандла, из представителей Формулы 1 имеют Росс Браун, Эдриан Ньюи, Джеки Стюарт, Джим Кларк и Клэр Уильямс. Более высокий статус CBE имеет Кристиан Хорнер, а бывший руководитель «Макларена» Рон Деннис – рыцарь-командор (KBE).

Брандл за свою карьеру в Формуле-1 принял участие в 158 Гран-при, а после окончания гоночной карьеры работал на британских телеканалах ITV, BBC и Sky F1.

Материалы по теме
Чандхок выбрал между Хэмилтоном, Сенной и Михаэлем Шумахером
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android