Мартин Брандл произведён в офицеры ордена Британской империи

Мартин Брандл, бывший гонщик Формулы-1, телевизионный комментатор и эксперт, стал офицером ордена Британской империи (OBE) за заслуги в области автоспорта и спортивного телевещания.

Это четвёртая по престижности награда в системе британских почётных званий после звания Кавалера Почёта, рыцарского звания и звания Командора ордена Британской империи (CBE).

Такой же титул, как у Брандла, из представителей Формулы 1 имеют Росс Браун, Эдриан Ньюи, Джеки Стюарт, Джим Кларк и Клэр Уильямс. Более высокий статус CBE имеет Кристиан Хорнер, а бывший руководитель «Макларена» Рон Деннис – рыцарь-командор (KBE).

Брандл за свою карьеру в Формуле-1 принял участие в 158 Гран-при, а после окончания гоночной карьеры работал на британских телеканалах ITV, BBC и Sky F1.