Марко: в некоторых командах будет внутренняя борьба, чего мы не увидим в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко предположил, что в следующем году в других командах будет вестись борьба между напарниками, в то время как Лиам Лоусон не составит конкуренции Максу Ферстаппену.

«Для меня, конечно, Макс — фаворит. С нашим составом команды Ферстаппен — явный номер один.

В «Феррари» будет борьба между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером, а Оскар Пиастри не согласится просто вот так стать вторым номером «Макларена». Не знаю, как всё будет в «Мерседесе», это зависит от того, насколько себя проявит Кими Антонелли.

Поэтому в некоторых командах будет внутренняя борьба, чего, думаю, мы не увидим у нас с Лиамом Лоусоном», — приводит слова Марко RacingNews365.