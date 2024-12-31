Лоусон рассказал, как однажды выручил Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, как однажды выручил Макса Ферстаппена, одолжив ему гоночную обувь на Гран-при Азербайджана в 2021 году.

«Я был в отеле после того, как вернулся с трассы между сессиями. Мой босс Оли [Оливье Хельвиг, менеджер Red Bull Junior Team] прислал мне сообщение: «Я только что отдал твои ботинки в «Ред Булл», они нужны Ферстаппену, потому что ты единственный с таким же размером обуви».

Немного жаль, что я не дал ему свою лучшую обувь. Это были простые гоночные ботинки, и он использовал их до конца уикенда. Моя обувь попала в Формулу-1 раньше меня», — приводит слова Лоусона GP Blog.

В той гонке Ферстаппен не добрался до финиша, проколов шины на старт-финишной прямой.