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Хорнер — о подготовке к новому регламенту: чем раньше начинаете, тем больше преимуществ

Хорнер — о подготовке к новому регламенту: чем раньше начинаете, тем больше преимуществ
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что у его команды пока нет чёткого ответа на вопрос, следует ли заранее отдавать приоритет подготовке к 2026 году, когда Формула-1 перейдёт на новый технический регламент.

«Если вы ведёте напряжённую борьбу, ваше развитие неизбежно затянется на более длительный период сезона, что довольно сложно.

Такое уже было в 2021-2022 годах, когда у нас было большое концептуальное изменение правил. Очевидно, чем раньше вы начинаете, тем больше у вас преимуществ.

Но если чемпионат будет напряжённым и всё станет подходить к кульминации, то командам будет сложно выбрать, как распределить свои ресурсы», — приводит слова Хорнера Autosport.

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