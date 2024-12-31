Хельмут Марко назвал цель «Ред Булл» на следующий год

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ставит перед командой цель завоевать в следующем году для Макса Ферстаппена пятый подряд титул чемпиона Формулы-1, чего ранее не удалось сделать с Себастьяном Феттелем.

«В следующем году, я надеюсь, нам удастся завоевать пятый чемпионский титул. У нас не получилось это с Себастьяном Феттелем из-за изменившихся правил по моторам.

Однако на этот раз правила остаются прежними. С другой стороны, это также означает, что все остальные команды будут ещё ближе друг к другу, поэтому я рассчитываю на очень захватывающую битву между четырьмя топ-командами», — приводит слова Марко RacingNews365.

Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.