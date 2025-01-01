Льюис Хэмилтон теперь официально пилот «Феррари»

39-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон теперь официально является пилотом итальянского коллектива «Феррари».

Контракт Хэмилтона с его предыдущей командой «Мерседес» истёк 31 декабря 2024 года.

Новый болид команды из Маранелло на сезон-2025 будет представлен на отдельной презентации «Феррари», которая состоится 19 февраля. За день до этого состоится первая в история общая программа на популярном стадионе «О2-Арена», где все коллективы Формулы-1 покажут ливреи своих автомобилей. Также Хэмилтон проведёт отдельные тесты на болиде 2023 года, дата которых ещё не названа.

Примечательно, что впервые в карьере британец будет выступать на болиде, на котором будет установлен двигатель не от «Мерседеса».

Ранее в итальянской команде сообщили, что проведут трансляцию в своих социальных сетях первого дня Льюиса в «Феррари».