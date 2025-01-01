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Хорнер опроверг слухи о том, что «Ред Булл» боялся оказаться злодеем в фильме про Ф-1

Хорнер опроверг слухи о том, что «Ред Булл» боялся оказаться злодеем в фильме про Ф-1
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о том, что австрийский коллектив переживал по поводу того, что в фильме про «Королевские гонки» его изобразят злодеем.

«Я не думаю, что у нас была какая-то паранойя относительно роли в фильме. Мы просто хотели заранее озвучить и узнать, какова роль будет у нашего бренда в фильме.

Фильм обещает быть по-настоящему интересным, он выйдет на экраны и позволит многим узнать мир Формулы-1, а Джерри Брукхаймер и его команда подготовили потрясающий контент. Этот фильм выгоден всем участникам «Королевских гонок». Это ещё один важный шаг для Формулы-1, и я уверен, что они отдадут должное спорту так, как они его представляют», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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