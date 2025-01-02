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Хэмилтон опубликовал архивное фото в первый день в «Феррари»

Хэмилтон опубликовал архивное фото в первый день в «Феррари»
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Семикратный чемпион Формулы-1 звёздный британец Льюис Хэмилтон опубликовал архивную фотографию в красном шлеме в день начала (1 января) контракта с итальянской командой «Феррари».

Фото: из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, новый болид команды «Феррари» 2025 года будет представлен на презентации, которая состоится 19 февраля. Также Хэмилтон проведёт отдельные тесты на машине 2023 года, дата которых станет известна позднее.

18 февраля на стадионе О2 в Лондоне (Великобритания) состоится первая в истории общая программа, где все коллективы Формулы-1 покажут ливреи новых болидов.

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