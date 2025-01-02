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Хюлькенберг объяснил, почему Ферстаппен может испытать трудности с уходом из Ф-1

Хюлькенберг объяснил, почему Ферстаппен может испытать трудности с уходом из Ф-1
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Пилот «Кик-Заубера» немец Нико Хюлькенберг считает, что четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен может возобновить карьеру в случае раннего ухода из Формулы-1.

«Этот вопрос может меняться. Очевидно, он зависит от ощущений. Факторов, оказывающих влияние, много. Макс находится в отличном от меня положении. Он — четырёхкратный чемпион мира, только им стал.

Никогда не знаешь наверняка. Было много чемпионов, завершавших карьеру, а через два года понимавших, что чего-то не хватает. Уход из Ф-1 оставляет за собой большую пустоту. Потому что здесь вы переживаете то, чего не испытываете в обычной жизни», — приводит слова Хюлькенберга издание Racingnews365.

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