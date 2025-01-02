Отец Сайнса, четырежды побеждавший на «Дакаре», оценил свои шансы в 2025 году

Четырёхкратный победитель ралли-рейда «Дакар» испанец Карлос Сайнс-старший высказался о предстоящих соревнованиях, которые пройдут с 3 по 17 января в Саудовской Аравии.

«Победа на последнем «Дакаре» была исторической, и я до сих пор рад, что сделал это, но сейчас я сосредоточен на следующем турнире, где выступлю с «Фордом».

Все до предела мотивированы, но «Дакар» — тяжёлая гонка, и в первый год проекта вы всегда расплачиваетесь за то, что у машины нет километров опыта, который есть у других. Трудно что-то предсказывать, поскольку мы отправимся с новыми настройками», — приводит слова Сайнса-старшего пресс-служба «Дакара».