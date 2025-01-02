Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец Сайнса, четырежды побеждавший на «Дакаре», оценил свои шансы в 2025 году

Отец Сайнса, четырежды побеждавший на «Дакаре», оценил свои шансы в 2025 году
Комментарии

Четырёхкратный победитель ралли-рейда «Дакар» испанец Карлос Сайнс-старший высказался о предстоящих соревнованиях, которые пройдут с 3 по 17 января в Саудовской Аравии.

«Победа на последнем «Дакаре» была исторической, и я до сих пор рад, что сделал это, но сейчас я сосредоточен на следующем турнире, где выступлю с «Фордом».

Все до предела мотивированы, но «Дакар» — тяжёлая гонка, и в первый год проекта вы всегда расплачиваетесь за то, что у машины нет километров опыта, который есть у других. Трудно что-то предсказывать, поскольку мы отправимся с новыми настройками», — приводит слова Сайнса-старшего пресс-служба «Дакара».

Материалы по теме
«Ракета на колёсах». Отец Карлоса Сайнса — о болидах Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android