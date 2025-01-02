Лёб — о предстоящем ралли-рейде «Дакар»: предпочитаю эту машину прошлогодней

50-летний легендарный французский раллийный автогонщик, самый титулованный раллист за всю историю, девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб поделился мыслями о предстоящем ралли-рейде «Дакар», который пройдёт с 3 по 17 января в Саудовской Аравии.

«Мы хорошо выступаем уже как минимум два года, но нам всё ещё нужно приложить все усилия, чтобы победить. Будь то проколы, сломанные поперечные рычаги или другие проблемы, всегда что-то мешает нам победить. Я хотел бы видеть, как мы добьёмся лучшего результата! Надеюсь, что новая машина будет более надёжной. Но вы также должны помнить, что этот «Дакар» будет непредсказуемым, учитывая трассу.

Машина, которая открывает этап, неизбежно будет медленнее, поэтому нам придётся действовать стратегически, ведь пять этапов пройдут на разных трассах. Без мотоциклетных трасс навигация — это совсем другая история. Также предстоит 48-часовой марафонский этап, на котором нам предстоит преодолеть почти 1000 км на шести колёсах… это будет непростой задачей для всех.

В этом году моим приоритетом была подготовка с «Дачией», включавшая пять тестовых заездов в дополнение к ралли Марокко. Обе машины показали хорошие результаты (пилоты Аль-Аттия и Лёб финишировали первыми и вторыми на ралли Марокко. — Прим. «Чемпионата»), но могут возникнуть проблемы с регулировкой температуры. И мы также убедились, что наши соперники быстры — например, новый «Мини» удивляет своей новизной. В любом случае, у нас с Фабианом большой опыт. На «Дакаре» мы всё ещё учимся, но понимаем, как реагировать, чтобы избегать серьёзных проблем. Не знаю, уверен ли я в победе, но настроен оптимистично. Я знаю, что предпочитаю эту машину прошлогодней», — приводит слова Лёба официальный сайт «Дакара».