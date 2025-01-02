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Росберг — об отсутствии подиумов у Хюлькенберга: он никогда не оправдывал ожиданий

Росберг — об отсутствии подиумов у Хюлькенберга: он никогда не оправдывал ожиданий
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Чемпион 2016 года Формулы-1 Нико Росберг высказался по поводу отсутствия подиумов у своего соотечественника Нико Хюлькенберга, ставшего пилотом «Кик-Заубера».

«Невероятно, что Нико Хюлькенберг никогда не поднимался на подиум. Он был величайшим талантом, появившимся в Формуле-3, Формуле-2, и продемонстрировал проблески абсолютной гениальности в Формуле-1.

Но так или иначе Нико никогда не оправдывал таких ожиданий, за исключением этого года, когда он действительно казался таким особенным, постоянно выжимая из машины максимум.

В квалификации можно было бы сказать, что он — один из лучших участников квалификации в нынешнем году, за этим было потрясающе наблюдать. Конечно, иногда его гоночный темп и мастерство всё ещё вызывают вопросы, но даже в этом году он преуспел», — приводит слова Росберга издание Racingnews365.

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