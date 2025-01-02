Экс-гонщик Формулы-1 — о проблемах Хюлькенберга: Нико не был лучшим в социальном плане

39-летний потомственный немецкий автогонщик и чемпион Формулы-1 Нико Росберг высказался о проблемах своего соотечественника Нико Хюлькенберга во взаимоотношениях с руководителями команд.

«Если ты покажешь, что один из лучших, то получишь конкурентную машину в сильной команде, а он никогда этого по-настоящему не показывал. К тому же он не был лучшим в социальном плане, ну, вы знаете, в плане социального интеллекта, работы с боссами команды, чтобы занять правильное положение, потому что он сжёг несколько мостов в начале своей карьеры — это было единственное, что ему следовало бы улучшить для своего будущего.

И ещё одна вещь в том, что иногда у него были моменты, когда он просто был недостаточно хорош, например, Даниэль Риккардо честно обыгрывал его в «Рено». И посмотрите, где оказался Риккардо. Оказывается, он тоже был не самым лучшим», — приводит слова Росберга издание Racingnews365.