Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-гонщик Формулы-1 — о проблемах Хюлькенберга: Нико не был лучшим в социальном плане

Экс-гонщик Формулы-1 — о проблемах Хюлькенберга: Нико не был лучшим в социальном плане
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний потомственный немецкий автогонщик и чемпион Формулы-1 Нико Росберг высказался о проблемах своего соотечественника Нико Хюлькенберга во взаимоотношениях с руководителями команд.

«Если ты покажешь, что один из лучших, то получишь конкурентную машину в сильной команде, а он никогда этого по-настоящему не показывал. К тому же он не был лучшим в социальном плане, ну, вы знаете, в плане социального интеллекта, работы с боссами команды, чтобы занять правильное положение, потому что он сжёг несколько мостов в начале своей карьеры — это было единственное, что ему следовало бы улучшить для своего будущего.

И ещё одна вещь в том, что иногда у него были моменты, когда он просто был недостаточно хорош, например, Даниэль Риккардо честно обыгрывал его в «Рено». И посмотрите, где оказался Риккардо. Оказывается, он тоже был не самым лучшим», — приводит слова Росберга издание Racingnews365.

Материалы по теме
Росберг — об отсутствии подиумов у Хюлькенберга: он никогда не оправдывал ожиданий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android