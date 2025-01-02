Марко верит, что Перес может вернуться в Формулу-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не исключил, что Серхио Перес может подписать контракт с другой командой после расторжения соглашения с австрийской командой.

«Думаю, он всё ещё рассчитывает вернуться в Формулу-1, пусть все места на следующий сезон уже разобраны. Но если он отсидится в стороне один сезон, то, будучи опытным гонщиком, он может получить новые возможности», — приводит слова Марко Motorsport Week.

Ранее в качестве наиболее вероятного места продолжения карьеры мексиканца издание назвало команду «Кадиллак», которая присоединится к Формуле-1 в 2026 году. Ранее в гоночном коллективе из США заявили, что хотели бы иметь молодого и опытного гонщика, поэтому кандидатура Серхио может им подойти.