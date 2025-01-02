Расселл: способен выступать как минимум на уровне Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что способен выступать на уровне своего экс-напарника по команде Льюиса Хэмилтона.

«Конечно, я всегда буду помнить свою первую гонку с «Мерседесом». Это было в 2016-м, в Абу-Даби, это была гонка Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона. Я был с ними в одной комнате на брифинге и просто слушал, как всё развивалось. В тот момент я был впечатлён.

Теперь факт, что мы были напарниками на протяжении трёх лет, выглядит сюрреалистично. Внутри себя я знаю, что сейчас способен выступать как минимум на его уровне», — приводит слова Расселла Motorsport Week.

С 1 января 2025 года Хэмилтон официально стал пилотом «Феррари».