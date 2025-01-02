Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: способен выступать как минимум на уровне Хэмилтона

Расселл: способен выступать как минимум на уровне Хэмилтона
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что способен выступать на уровне своего экс-напарника по команде Льюиса Хэмилтона.

«Конечно, я всегда буду помнить свою первую гонку с «Мерседесом». Это было в 2016-м, в Абу-Даби, это была гонка Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона. Я был с ними в одной комнате на брифинге и просто слушал, как всё развивалось. В тот момент я был впечатлён.

Теперь факт, что мы были напарниками на протяжении трёх лет, выглядит сюрреалистично. Внутри себя я знаю, что сейчас способен выступать как минимум на его уровне», — приводит слова Расселла Motorsport Week.

С 1 января 2025 года Хэмилтон официально стал пилотом «Феррари».

Материалы по теме
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android