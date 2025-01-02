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«Прекрасное начало». Пике показала, как встречала Новый год с Ферстаппеном

«Прекрасное начало». Пике показала, как встречала Новый год с Ферстаппеном
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Келли Пике, бразильская модель и девушка гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Келли показала, как встречала Новый год вместе с Максом.

«Прекрасное начало 2025 года с особенными людьми», — подписала фотографии Келли.

Фото: Из личного архива Келли Пике

Фото: Из личного архива Келли Пике

Фото: Из личного архива Келли Пике

Ферстаппен досрочно гарантировал себе чемпионство в минувшем сезоне Формулы-1. Титул нидерландский гонщик обеспечил себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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