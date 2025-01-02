Виталий Петров и Сергей Сироткин примут участие в «24 часах Дубая»

Российские гонщики Виталий Петров и Сергей Сироткин примут участие в гонке «24 часа Дубая». Спортсмены выступят за рулём машины Mercedes-AMG GT3 EVO в составе команды SMP Racing. Также в составе экипажа выступят Денис Ременяко, Александр Смоляр и Кирилл Смаль.

Гонка «24 часа Дубая» стартует в субботу, 11 января 2025 года. В прошлом году экипаж Петрова и Сироткина стал 11-м в своём классе.

Ранее сообщалось, что участие в ней примет ещё один российский гонщик Никита Мазепин. Никита будет выступать за рулём автомобиля Rossa LM GT в составе команды Graf Racing.

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