«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота

Команда «Уильямс» официально представила Карлоса Сайнса в качестве боевого пилота. Испанец станет напарником Александера Албона с сезона-2025. Промовидео было снято заранее, во время постсезонных тестов в Абу-Даби. Закреплённый за Сайнсом номер 55 обыграли с наступившим 2025 годом.

Карлос принял решение перейти в коллектив из Гроува после того, как его место в «Феррари» отдали семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону. В минувшем сезоне Сайнс набрал 290 очков в личном зачёте, заняв пятое место. «Феррари» — вторая в Кубке конструкторов.

Поздравление «Уильямса» Фото: Williamsf1

«Уильямс» заранее анонсировал, что рассчитывает на долгосрочную перспективу и не будет делать ставку на сезон-2025. А Джеймс Ваулз уверен, что команда сможет выстрелить в условиях нового регламента-2026.