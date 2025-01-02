Ферстаппен хотел назвать кота в честь инженера Ламбьязе, дочь Квята выступила против

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе рассказали о выборе имени для нового кота нидерландца. Изначально Макс говорил, что назовёт кота в честь инженера Джи-Пи. Однако имя не понравилось дочери подруги гонщика Келли Пике, Пенелопе, и животное было решено назвать по-другому.

«Я немного разочарован. Он сказал, что собирается назвать своего нового кота Джи-Пи, но назвал его Донателло или что-то в этом роде», — приводит слова Ламбьязе GPBlog со ссылкой на Sky Sports.

«Я спросил Пенелопу: что думаешь об этом имени? Но она очень не хотела называть кота Джи-Пи, поэтому нам пришлось выбрать другое имя», — цитирует Ферстаппена Sportskeeda.

Также Макс в шутку добавил, что Ламбьязе действительно имеет сходство с котом: «Они все одинаковые. Если бы они были достаточно большими, они бы хотели тебя убить».

Дочь Квята появилась на стриме Ферстаппена: