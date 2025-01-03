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У «Макларена» лучшая пара пилотов по версии PlanetF1, «Феррари» обошла «Ред Булл»

У «Макларена» лучшая пара пилотов по версии PlanetF1, «Феррари» обошла «Ред Булл»
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Издание PlanetF1 представило рейтинг составов пилотов команд Формулы-1 в 2025 году. Первое место по версии издания заняла пара гонщиков «Макларена» в лице Оскара Пиастри и Ландо Норриса. Состав пилотов «Феррари» (Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон) оказался на второй позиции, а топ-3 замкнул состав «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон).

Рейтинг составов команд Формулы-1» на сезон 2025 года PlanetF1:

1. «Макларен» (Ландо Норрис, Оскар Пиастри).
2. «Феррари» (Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон).
3. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон).
4. «Уильямс» (Карлос Сайнс, Александер Албон).
5. «Мерседес» (Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли).
6. «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл).
7. «Хаас» (Эстебан Окон, Оливер Берман).
8. «Рейсинг Буллз» (Юки Цунода, Исак Хаджар).
9. «Кик-Заубер» (Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето).
10. «Альпин» (Пьер Гасли, Джек Дуэн).

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