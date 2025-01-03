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Шарль Леклер ответил, в чём он схож с Максом Ферстаппеном в пилотировании

Шарль Леклер ответил, в чём он схож с Максом Ферстаппеном в пилотировании
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Пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер ответил, в чём он схож с нидерландским гонщиком австрийской команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в пилотировании.

«Надо выбирать, когда стоит сражаться. Мне кажется, Макс умеет адаптироваться к разным ситуациям. Мы это видели в 2024 году. Были моменты, когда он не был агрессивен. Тем не менее когда сезон подошёл к концу, Ландо дышал ему в спину, и вы видели, как Ферстаппен стал гораздо чаще играть по правилам, находя лазейки. Я чувствую, что и во мне тоже есть такой потенциал», — приводит слова Леклера портал F1oversteer.

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