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Эксперт: команды заинтересованы в Колапинто. В будущем Франко оставит след в Ф-1

Эксперт: команды заинтересованы в Колапинто. В будущем Франко оставит след в Ф-1
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Бывший механик «Макларена», ныне эксперт Марк Пристли считает, что бразильский пилот Франко Колапинто имеет шансы вернуться к выступлениям в Формуле-1.

«Для Франко Колапинто было маловероятно получить место в какой-либо команде на сезон-2025. Он сделал всё, что от него требовалось в «Уильямсе», не только с точки зрения достижения достойных результатов, но и в плане удержания машины на трассе.

В конце сезона Франко действительно много разбивал болид. Этого следовало ожидать от новичка. Логан Сарджент совершал столько же ошибок, но не добился никаких результатов.

Появление Колапинто стало настоящей историей успеха, теперь команды заинтересованы в его присоединении. Я не сомневаюсь, что в будущем он оставит свой след в Формуле-1», — приводит слова Пристли портал Racingnews365.

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