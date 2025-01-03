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Марко объяснил, почему Цунода не подходит на роль напарника для Макса Ферстаппена

Марко объяснил, почему Цунода не подходит на роль напарника для Макса Ферстаппена
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Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, почему пилот «Рейсинг Буллз» японец Юки Цунода не подходит на роль напарника для нидерландского гонщика Макса Ферстаппена.

«В том случае, если бы Цунода стал напарником Макса, у него могли бы возникнуть серьёзные эмоциональные проблемы. Юки осознал бы, что не сможет победить или даже приблизиться к нему», — приводит слова Марко портал RaceFans.

Напомним, в личном зачёте Формулы-1 по итогу сезона-2024 японский пилот оказался на 12-м месте, заработав 30 очков.

Ранее Хельмут Марко назвал цель «Ред Булл» на следующий сезон.

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