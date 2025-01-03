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Ральф Шумахер назвал аспект, в котором Льюис Хэмилтон уступает Михаэлю Шумахеру

Ральф Шумахер назвал аспект, в котором Льюис Хэмилтон уступает Михаэлю Шумахеру
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер назвал аспект, в котором пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон уступает легендарному Михаэлю Шумахеру.

«Самое главное отличие в том, что Михаэль умел работать с инженерами, чтобы разработать машину, идеально подходящую под его стиль вождения. Льюис этого не может. Хэмилтон никогда не мог этого сделать, если внимательно прислушаться к тому, что говорят инженеры «Мерседеса».

Тото Вольф не раз подчёркивал, что гонщик должен ускоряться, а инженеры должны развиваться. Но он также сказал это, поскольку, по-видимому, его гонщики не могли дать правильный импульс [инженерам]», — приводит слова Шумахера портал Racingnews365.

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