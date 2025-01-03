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«Ред Булл» прекратил сотрудничество со спонсором, приносившим $ 50 млн в год — источник

«Ред Булл» прекратил сотрудничество со спонсором, приносившим $ 50 млн в год — источник
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» прекратила сотрудничество с криптовалютной биржей Bybit. Об этом информирует Racingnews365. Логотип Bybit был удалён из официального списка спонсоров «Ред Булл».

Команда Формулы-1 и биржа подписали соглашение о сотрудничестве в преддверии сезона 2022 года. Его стоимость оценивалась в $ 50 млн в год. По сведениям источника, Bybit и «Ред Булл» обсуждали новый контракт, но не смогли прийти к компромиссу. Также сообщается, что в скором времени гоночный коллектив из Австрии может объявить о заключении соглашений с несколькими новыми спонсорами.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов.

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