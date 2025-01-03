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Макс Ферстаппен дал совет молодым пилотам

Макс Ферстаппен дал совет молодым пилотам
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился советам для молодых гонщиков.

«Прежде всего, нужно верить в себя, потому что сложных моментов будет достаточно. Вероятно, какие-то вещи могут создавать впечатление, будто движешься неверным путём. Однако важно сохранять уверенность в своих силах. Нужно продолжать верить в себя, верить, что ты лучший и что всё возможно. На самом деле всегда надо продолжать работать над совершенствованием. Конечно, при этом вокруг должны быть правильные люди. Они должны направлять, поскольку молодые таланты не могут разобраться во всём самостоятельно. В трудные моменты очень легко сдаться», — приводит слова Ферстаппена Sportskeeda.

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