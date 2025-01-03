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Хорнер предупредил «Феррари» о возможной проблеме после перехода Хэмилтона

Хорнер предупредил «Феррари» о возможной проблеме после перехода Хэмилтона
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о решении итальянской команды Формулы-1 «Феррари» заключить контракт с семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном. В новом сезоне в составе «Скудерии» будут выступать Хэмилтон и Шарль Леклер.

«В такой команде, как «Феррари», в 2025 году будет два пилота, которые станут отбирать очки друг у друга. На какую лошадь делать ставку в такой ситуации? Нужно поддерживать их обоих, но иногда это приводит к разногласиям внутри команды. У разных команд разные подходы», — приводит слова Хорнера издание talkSPORT.

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