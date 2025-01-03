Латеган выиграл пролог «Дакар»-2025 на внедорожниках, Лёб — шестой, Сайнс-старший — 24-й

Сегодня, 3 января, в Саудовской Аравии завершился пролог ралли-рейда «Дакар»-2025 среди внедорожников. Лучшее время в классе показал гонщик южноафриканец Хенк Латеган из команды Toyota, на втором месте расположился швед Маттиас Экстрём (Ford), третье время показал катарец Нассер Салех Аль-Аттия из Dacia.

«Дакар»-2025, пролог. Внедорожники:

№ Спортсмен Команда Результат Отставание

Карлос Сайнс-старший (Audi) финишировал 24-м, а россиянин Денис Кротов, выступающий с киргизской лицензией за MINI, расположился на строчку выше.