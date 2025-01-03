Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Латеган выиграл пролог «Дакар»-2025 на внедорожниках, Лёб — шестой, Сайнс-старший — 24-й

Латеган выиграл пролог «Дакар»-2025 на внедорожниках, Лёб — шестой, Сайнс-старший — 24-й
Комментарии

Сегодня, 3 января, в Саудовской Аравии завершился пролог ралли-рейда «Дакар»-2025 среди внедорожников. Лучшее время в классе показал гонщик южноафриканец Хенк Латеган из команды Toyota, на втором месте расположился швед Маттиас Экстрём (Ford), третье время показал катарец Нассер Салех Аль-Аттия из Dacia.

«Дакар»-2025, пролог. Внедорожники:

СпортсменКомандаРезультатОтставание
1Хенк ЛатеганToyota15:28.6
2Маттиас ЭкстрёмFord15:29.9+0:01
3Нассер Салех Аль-АттияDacia15:48.4+0:19
4Рокас БацюшкаToyota15:49.1+0:20
5Брайан БарагванатCentury15:58.4+0:29
6Себастьен ЛёбDacia16:01.5+0:32
7Маркос МораесToyota16:03.3+0:34
8Хоан Нани РомаFord16:03.4+0:34
9Сауд ВариаваToyota16:09.6+0:41
10Герлен ШишериMINI16:10.9+0:42

Карлос Сайнс-старший (Audi) финишировал 24-м, а россиянин Денис Кротов, выступающий с киргизской лицензией за MINI, расположился на строчку выше.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android