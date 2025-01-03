Латеган выиграл пролог «Дакар»-2025 на внедорожниках, Лёб — шестой, Сайнс-старший — 24-й
Сегодня, 3 января, в Саудовской Аравии завершился пролог ралли-рейда «Дакар»-2025 среди внедорожников. Лучшее время в классе показал гонщик южноафриканец Хенк Латеган из команды Toyota, на втором месте расположился швед Маттиас Экстрём (Ford), третье время показал катарец Нассер Салех Аль-Аттия из Dacia.
«Дакар»-2025, пролог. Внедорожники:
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Отставание
|1
|Хенк Латеган
|Toyota
|15:28.6
|2
|Маттиас Экстрём
|Ford
|15:29.9
|+0:01
|3
|Нассер Салех Аль-Аттия
|Dacia
|15:48.4
|+0:19
|4
|Рокас Бацюшка
|Toyota
|15:49.1
|+0:20
|5
|Брайан Барагванат
|Century
|15:58.4
|+0:29
|6
|Себастьен Лёб
|Dacia
|16:01.5
|+0:32
|7
|Маркос Мораес
|Toyota
|16:03.3
|+0:34
|8
|Хоан Нани Рома
|Ford
|16:03.4
|+0:34
|9
|Сауд Вариава
|Toyota
|16:09.6
|+0:41
|10
|Герлен Шишери
|MINI
|16:10.9
|+0:42
Карлос Сайнс-старший (Audi) финишировал 24-м, а россиянин Денис Кротов, выступающий с киргизской лицензией за MINI, расположился на строчку выше.
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