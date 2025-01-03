Ван ден Бринк выиграл пролог «Дакар»-2025 на грузовиках
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Представитель команды Iveco, нидерландский гонщик Митчел ван ден Бринк стал лучшим в прологе «Дакар»-2025 среди грузовиков. Вторую строчку занял его коллега по команде литовец Вайдотас Жала, тройку замкнул чех Мартин Мацик-младший из MM Technology.
|1
|Митчел ван ден Бринк
|Iveco
|18:03
|2
|Вайдотас Жала
|Iveco
|18:10
|+0:07
|3
|Мартин Мацик-младший
|MM Technology
|18:26
|+0:23
|4
|Мартин Шолтыс
|Tatra
|18:26
|+0:23
|5
|Кес Колен
|Iveco
|18:38
|+0:35
|6
|Алеш Лопрайс
|Iveco
|18:39
|+0:36
|7
|Маурик ван ден Хёвель
|Scania
|18:58
|+0:55
|8
|Мартин ван ден Бринк
|Iveco
|19:00
|+0:57
|9
|Анья ван Лон ван де Лар
|Iveco
|19:11
|+1:08
|10
|Бен де Грот
|Iveco
|19:55
|+1:52
Гонки на «Дакар»-2025 продолжатся в рамках общего зачёта, завтра, 4 января. Начало: 19:00 мск.
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