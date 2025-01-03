Ван ден Бринк выиграл пролог «Дакар»-2025 на грузовиках

Представитель команды Iveco, нидерландский гонщик Митчел ван ден Бринк стал лучшим в прологе «Дакар»-2025 среди грузовиков. Вторую строчку занял его коллега по команде литовец Вайдотас Жала, тройку замкнул чех Мартин Мацик-младший из MM Technology.

Гонки на «Дакар»-2025 продолжатся в рамках общего зачёта, завтра, 4 января. Начало: 19:00 мск.