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Ван ден Бринк выиграл пролог «Дакар»-2025 на грузовиках

Ван ден Бринк выиграл пролог «Дакар»-2025 на грузовиках
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Представитель команды Iveco, нидерландский гонщик Митчел ван ден Бринк стал лучшим в прологе «Дакар»-2025 среди грузовиков. Вторую строчку занял его коллега по команде литовец Вайдотас Жала, тройку замкнул чех Мартин Мацик-младший из MM Technology.

1Митчел ван ден БринкIveco18:03
2Вайдотас ЖалаIveco18:10+0:07
3Мартин Мацик-младшийMM Technology18:26+0:23
4Мартин ШолтысTatra18:26+0:23
5Кес КоленIveco18:38+0:35
6Алеш ЛопрайсIveco18:39+0:36
7Маурик ван ден ХёвельScania18:58+0:55
8Мартин ван ден БринкIveco19:00+0:57
9Анья ван Лон ван де ЛарIveco19:11+1:08
10Бен де ГротIveco19:55+1:52

Гонки на «Дакар»-2025 продолжатся в рамках общего зачёта, завтра, 4 января. Начало: 19:00 мск.

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