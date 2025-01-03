Боттас не исключил, что продолжит карьеру в США

Финский гонщик Валттери Боттас поделился мнением о своём будущем.

«У меня будет возможность заняться другими делами. Впереди меня ждёт гонка чемпионов в Сиднее… Я участвовал в ралли ради поддержания формы. Мне на протяжении трёх лет не разрешали этого, но мне нравилось выступать в ралли. В основном это было ради развлечения и поддержания формы. Однако я открыт для других серий, в частности, для Суперкаров.

Кроме того, сейчас я думаю, что если возвращение в Формулу-1 в 2026 году по какой-то причине не состоится, то мое внимание, вероятно, переключится на «Индикар», — приводит слова Боттаса RacingNews365.

Боттас нынешний сезон провёл в составе «Кик-Заубера», не набрав очков за сезон.