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Андретти — о Пиастри: у него есть инстинкт убийцы, в Бразилии Оскар показал командность

Андретти — о Пиастри: у него есть инстинкт убийцы, в Бразилии Оскар показал командность
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Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти похвалил пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

«Считаю, что у Оскара есть инстинкт убийцы. Мне понравились его выступления в 2024 году, а в Бразилии стало понятно, что он настоящий командный игрок. В конце сезона, кажется, он понял, что его напарник в лучшем положении, поэтому уступил позицию: «Я его пропущу и надеюсь, что мне это вернётся». Как по мне, он понимает своё положение», — приводит слова Андретти RacingNews365.

Оскар Пиастри выступает за «Макларен» вместе с британским гонщиком Ландо Норрисом. Ранее австралиец выразил надежду, что только он и Норрис в текущем году будут бороться за чемпионство.

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