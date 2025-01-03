Экс-гонщик Формулы-1 — о Ферстаппене: Максу удалось вселить страх в своих соперников

Бывший британский пилот Формулы-1, а ныне аналитик Джолион Палмер высказался по поводу 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я думаю, невозможно соглашаться с теми, кто говорит, что сейчас Ферстаппен не находится в абсолютном топе с такими пилотами, как Хэмилтон, Сенна и Шумахер. Уровень, на котором Макс выступает, неизменно высок. В 2024 году конкуренция на этом поприще была как никогда высокой, но ему удалось вселить страх в своих соперников», — приводит слова Палмера издание Racingnews365.

Ранее Макс Ферстаппен поделился советом для молодых гонщиков.