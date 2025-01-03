Джолион Палмер рассказал, что бы хотел изменить в Максе Ферстаппене

Бывший британский пилот Формулы-1, а ныне аналитик Джолион Палмер назвал качество, которое хотел бы изменить в 27-летнем нидерландском гонщике и четырёхкратном чемпионе «Королевских гонок» Максе Ферстаппене.

«Что касается способностей, то у него есть все навыки, и он соответствует им, у него просто нет слабых мест. Единственное, что я лично хотел бы видеть, так это то, что в разгар борьбы за чемпионство он будет выступать немного честнее.

Вы могли бы возразить и сказать, что это его достоинство — быть безжалостным и раздвигать границы дозволенного, но он, безусловно, делает это чаще и грязнее, чем другие претенденты на титул в последнее время», — приводит слова Палмера издание Racingnews365.