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Преемник Эдриана Ньюи в «Ред Булл» рассказал о проблемах болида команды в сезоне-2024

Преемник Эдриана Ньюи в «Ред Булл» рассказал о проблемах болида команды в сезоне-2024
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Преемник Эдриана Ньюи в роли главы технического отдела команды «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал о проблемах австрийского коллектива в сезоне 2024 года.

«Мы пытались усовершенствовать машину по ходу сезона и, соответственно, повысить её производительность. Но у нас получилось только обнажить проблемы болида с балансом. И в Монце мы поняли, что это реальная сложность, которую необходимо решить.

Команда проделала очень хорошую работу, чтобы разобраться с ситуацией, грамотно отреагировать на неё, ограничить и иметь возможность внести [исправления] в машину к Остину. Мы создали некоторую нестабильность в машине, и пилоты упоминали в прессе, что она была неуправляема и имела нарушенный баланс.

Очевидно, что это была проблема аэродинамики, которую мы в небольшой степени спровоцировали в середине 2023 года, и мы увеличивали её масштаб по мере того, как совершенствовали машину, не потому, что мы этого не видели, а потому, что мы слишком стремительно обновляли болид.

Главное в том, что мы не были достаточно сосредоточены на характеристиках автомобиля, чтобы иметь большее [рабочее] окно», — приводит слова Ваше издание Racingnews365.

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