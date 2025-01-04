Технический директор «Ред Булл»: другие выиграли гонку обновлений, мы выбрали другой курс

Преемник Эдриана Ньюи в роли главы технического отдела команды «Ред Булл» Пьер Ваше прокомментировал хорошую форму «Макларена» и работу с обновлениями в сезоне-2024.

«На самом деле я не уверен, что это мы потеряли время и курс с обновлениями, справедливости ради стоит признать, что просто другие коллективы выиграли эту гонку модернизации.

В «Макларене» проделали очень хорошую работу с обновлением производительности в Майами, и без масштабных доработок по ходу сезона, когда вы видите, что они делают с машиной, это не кажется безумием. Они смогли оптимизировать свою концепцию с точки зрения работы [автомобиля]. Так что они проделали хорошую работу, а мы выбрали другой курс», — приводит слова Ваше издание Racingnews365.