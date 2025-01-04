Издание Racingnews365 определило новичка, который первым покинет Формулу-1 в 2025 году

Авторитетное издание Racingnews365 на своём сайте провело опрос среди читателей и поклонников автоспорта, где предлагалось выбрать новичка Формулы-1, который первым покинет чемпионат.

По итогам голосования стало понятно, что болельщики не верят в успех 21-летнего австралийского гонщика «Альпин» Джека Дуэна, который набрал 44,37% голосов. Второе место занял Лиам Лоусон (24,89%), но редакция уточнила, что он может потерять место в основной команде «Ред Булл» и вернуться в «Рейсинг Буллз».

Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») набрал 13,64% голосов; Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 9,74%; Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 6,28%. Больше всего веры у болельщиков в пилота «Хааса» Оливера Бермана — у него 1,08%.